Калужский "Кристалл" сохраняет планы по выплате дивидендов за 2024 год

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") сохраняет планы по выплате дивидендов по итогам 2024 года, сообщил председатель совета директоров ПАО, бенефициар компании Павел Победкин на вебинаре во вторник.

По его словам, рекомендация по размеру дивидендов будет дана приблизительно через месяц.

"Планы по выплате дивидендов сохраняются, всю информацию о дивидендах услышите в ближайшее время. Сейчас не могу их озвучивать, но через месяц информация о дивидендах будет и в рамках того, что я ранее озвучивал. Даже нет - даже более того, что я ранее озвучивал", - сказал Победкин.

Ранее компания сообщала, что выплата первых дивидендов возможна в 2025 году в размере 50-80% от чистой прибыли по результатам 2024 года.

Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 78,4 млн рублей (рост на 4,5%), рентабельность по чистой прибыли - 2,22% (рост 0,04 п.п.), EBITDA - 424,4 млн рублей (рост на 42%), выручка - 3,974 млрд рублей (рост на 7,56%).

В 2025 году чистая прибыль прогнозируется на уровне 107 млн рублей (рост на 36%), EBITDA - 577 млн рублей (рост также на 36%).

Уставный капитал компании составляет 8 млн рублей, он разделен на 800 млн акций номиналом 0,01 рубля.

В феврале 2024 года ПАО "АГ Кристалл" провело IPO на МосБирже, в ходе которого привлекло 1,15 млрд рублей (9,5 рубля за акцию).

"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион России, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

В 2024 году завод произвел 619 тыс. дал ликеро-водочных изделий (ЛВИ), что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, продажи выросли почти в 2,2 раза, до 595 тыс. дал.

Производство водки снизилось на 21,2% (до 1,668 млн дал), объем продаж - на 19,4% (до 1,708 млн дал). Завод продолжает поэтапное сокращение производства водки в пользу более маржинального сегмента ликеро-водочных изделий.