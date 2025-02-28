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Калужский "Кристалл" за год после IPO инвестировал 954,4 млн руб. в производство

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" – основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") за год после проведения IPO (февраль 2024 года) инвестировал 954,4 млн рублей в развитие производства.

"Общий объем инвестиций в производство, на что, собственно, и привлекались средства от IPO, за последние 12 месяцев составил 954,4 млн рублей", - сообщается в пресс-релизе компании.

Наиболее значимые вложения были направлены на установку трех новых линий розлива и модернизацию оборудования, что позволило увеличить мощность предприятия в два раза, а также запустить выпуск слабоалкогольной и газированной продукции. Кроме того, были приобретены новые складские и офисные помещения площадью 5 тыс. кв. метров, объекты энергетической инфраструктуры, что позволило сократить расходы более чем на 60 млн рублей в год. Полная окупаемость этих инвестиций составляет 5 лет, сообщает компания.

Еще одним направлением инвестирования стало купажное отделение приготовления слабоалкогольных напитков емкостью 10 тыс. декалитров. Средства также направлены на строительство и установку оборудования технологического комплекса с новой производственной лабораторией, что позволит в 3-4 раза увеличить выпуск сложных ликеро-водочных изделий. Введение в строй запланировано на второй квартал 2025 года.

Как сообщалось, в феврале 2024 года ПАО "АГ Кристалл" провело IPO на Мосбирже, в ходе которого привлекло 1,15 млрд рублей (9,5 рубля за акцию).

Согласно пресс-релизу, рыночная капитализация ПАО за прошедшие 12 месяцев снизилась примерно в два раза, котировки на Мосбирже в феврале колебались в промежутке 3,9-4,5 рубля за акцию. При этом производственная мощность предприятия за год выросла в два раза, существенно расширился ассортимент выпускаемой продукции.

"Многое из того, что мы планировали на средства от IPO, уже сделано, еще больше в процессе завершения. В этой связи движение котировок, по нашей оценке, очевидно не соответствует динамике и качеству развития компании", - отметил председатель совета директоров "АГ Кристалл" Павел Победкин, процитированный в пресс-релизе.

В 2024 году доля ликеро-водочных изделий в общем объеме производства 2024 года выросла до 26% с 12% в 2023 году, в выручке – до 34% с 17% соответственно. В 2024 году было выпущено 23 новых SKU (17 в 2023 году). В 2025 году планируется ввод не менее 30 новых позиций.

В ближайшие три-четыре года компания планирует занять около 18% российского рынка ликеро-водочных изделий.

"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

В 2024 году завод произвел 619 тыс. дал ликеро-водочных изделий (ЛВИ), что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, продажи выросли почти в 2,2 раза, до 595 тыс. дал. Выручка по ЛВИ увеличилась в 2,1 раза, до 1,339 млрд рублей, валовая прибыль составила 1,219 млрд рублей, что на 22% выше результатов предыдущего года.

Производство водки снизилось на 21,2% (до 1,668 млн дал), объем продаж - на 19,4% (до 1,708 млн дал). Завод продолжает поэтапное сокращение производства водки в пользу более маржинального сегмента ликеро-водочных изделий.

Бенефициаром компании является Павел Победкин.

КЛВЗ Кристалл ПАО "АГ Кристалл" Калужская область
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