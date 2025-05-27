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WSJ сообщила о скорой сделке Salesforce по покупке Informatica за $8 млрд

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американская Salesforce Inc. близка к покупке поставщика решений для работы с данными Informatica Inc., сумма сделки может составить $8 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, Salesforce заплатит $25 за акцию Informatica. Стороны могут объявить о сделке позднее 27 мая.

Стоимость акций Informatica подскочила на 7% на предварительных торгах, до $24,12. С начала этого года капитализация компании снизилась на 13% и составляет около $7,8 млрд.

В 2024 году WSJ сообщала, что Salesforce рассматривает возможность покупки Informatica почти за $10 млрд. Компании тогда не смогли согласовать условия сделки.

Informatica - ведущий мировой поставщик программного обеспечения для интеграции и управления качеством корпоративных данных. В число ее клиентов входят такие компании, как Unilever, Toyota и Deloitte.

Бумаги Salesforce, поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с бизнесом, прибавляют в цене 1,6% на предварительных торгах во вторник.

Salesforce США Informatica Inc
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