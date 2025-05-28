Telegram внедрит чат-бот от Илона Маска в свои приложения

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram намерен интегрировать в свои приложения технологии искусственного интеллекта, разработанные компанией Илона Маска xAI, заявил основатель компании Павел Дуров.

"Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей ИИ-технологии на рынке, - написал Дуров в своем мессенджере. - Мы с Илоном Маском договорились о партнерстве сроком на 1 год с целью предоставить чат-бот Grok, разработанный xAI, более чем миллиарду наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram".

По словам Дурова, Telegram получит $300 млн денежными средствами и бумагами xAI плюс 50% выручки от продажи подписок на сервисы xAI через Telegram.

Компания xAI была основана Маском в июле 2023 года. Первая версия ИИ-модели Grok была выпущена в ноябре того же года, последняя, третья - в феврале 2025 года. В начале мая СМИ писали, что стоимость xAI в рамках нового раунда привлечения финансирования может достичь $120 млрд.