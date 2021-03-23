РФПИ инвестировал в конвертируемые бонды Telegram

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций стал владельцем облигаций Telegram Group Inc., которые могут быть конвертированы в акции компании в случае ее IPO.

Telegram Group Inc., развивающая месенджер Telegram, на прошлой неделе разместила пятилетние бонды на $1 млрд под 7% годовых. Владельцы облигаций получат право конвертировать их в акции Telegram в случае IPO компании с дисконтом в 10% к цене размещения, сообщал ранее "Интерфаксу" представитель одного из инвестфондов, получивших предложение об участии в сделке

Во вторник суверенный фонд ОАЭ Mubadala сообщил, что купил конвертируемые бонды Telegram на $75 млн, столько же вложил Abu Dhabi Catalyst Partners.

Mubadala – традиционный партнер РФПИ. Его представитель подтвердил журналистам, что РФПИ участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala, не уточнив размер вложений.

Mubadala усиливает фокус на инвестиции в технологический сектор, отмечается в сообщении фонда. За последние 12 месяцев его портфель, помимо Telegram, пополнили вложения в такие компании, как Waymo, AliExpress и Jio Platforms, отмечает фонд.

Telegram – один из самых популярных и динамично растущих мессенджеров в мире, однако до сих пор компания не реализовала ни одну из моделей монетизации (такие планы есть у компании в 2021 году, говорил ранее ее основатель Павел Дуров). В 2018 году компания начала ICO, однако размещение токенов, в котором на тот момент уже успели поучаствовать многие крупные предприниматели и инвесторы, запретили американские власти. По итогам внесудебного соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США Telegram в прошлом году был вынужден вернуть инвесторам блокчейн-платформы TON более $1,2 млрд.

Сам Дуров сообщил, что Telegram смог привлечь "более $1 млрд" через продажу облигаций ряду крупнейших инвесторов со всего мира. "Это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохраняя приверженность своим ценностям и оставаясь независимым", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на источники и документы компании, что к концу апреля мессенджер должен вернуть кредиторам примерно $700 млн. Помимо этого, Telegram нужно также покрывать растущие расходы на оборудование и другие издержки, связанные с быстрым ростом его аудитории, отмечало издание.