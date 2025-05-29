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Акционеры SFI утвердили финальные дивиденды-2024 в 83,5 рубля на акцию

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акционеры инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй") утвердили выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере 83,5 рубля на акцию, передал корреспондент "Интерфакса", присутствующий на собрании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 4 млрд рублей.

Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 9 июня.

Компания ранее выплатила дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 227,6 рубля на акцию.

Положением о дивидендной политике SFI, утвержденным в феврале 2018 года, установлен целевой уровень дивидендных выплат за год в размере не менее 75% от минимального из двух показателей - либо размера чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетный год, либо размера свободного денежного потока (free cash flow) за отчетный год при условии наличия поступлений дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ.

В 2023 году компания выплатила дивиденды за девять месяцев в размере 39,42 рубля на акцию, финальные по итогам года составляли 20,6 рубля на акцию.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 10,4% ритейлера "М.Видео" (через дочернюю компанию "ЭсЭфАй Кэпитал").

SFI Европлан ЭсЭфАй Кэпитал М.Видео ПАО "ЭсЭфАй"
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