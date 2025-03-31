SFI перевел 10,37% акций "М.Видео" на дочернюю компанию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Дочерняя компания SFI (ПАО "ЭсЭфАй") - "ЭсЭфАй Кэпитал" - 31 марта стала владельцем доли инвестиционного холдинга в ПАО "М.Видео".

Как сообщает SFI, совет директоров холдинга одобрил сделку 28 марта.

"ПАО "ЭсЭфАй" сохраняет право косвенного распоряжения 10,37% акций ПАО "М.Видео" через ООО "ЭсЭфАй Кэпитал", однако переоценка данных ценных бумаг в соответствии с ростом или снижением их биржевой стоимости теперь будет происходить на балансе дочерней компании холдинга, не оказывая влияния на финансовый результат корпоративного центра", - отмечается в сообщении SFI.

SFI в марте создал "ЭсЭфАй Кэпитал" для изменения структуры владения своими активами. Как сообщалось, помимо передачи пакета "М.Видео", инвестиционный холдинг рассматривает возможность перевода на ее баланс своих казначейских акций.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему также принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан" и 49% в страховой компании ВСК.