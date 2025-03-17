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Казначейские акции SFI могут стать квазиказначейскими

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") создал дочернюю компанию ООО "Эсэфай кэпитал" (SFI Capital) для изменения структуры владения своими активами.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована 12 марта. Ее уставный капитал составляет 5 млн рублей.

SFI передаст на баланс компании акции ПАО "М.Видео" и рассматривает возможность перевода пакета своих казначейских акций, говорится в релизе инвестиционного холдинга.

"Перевод на баланс SFI Capital акций ПАО "М.Видео" позволит убрать влияние фактора переоценки стоимости ценных бумаг компании на прибыль ПАО "ЭсЭфАй" по РСБУ, что позволит более точно прогнозировать финансовый результат холдинговой компании", - отмечается в сообщении.

В случае перевода на баланс SFI Capital казначейских акций холдинг получит возможность их продажи в будущем без ограничения по сроку владения, а также обеспечить более удобную для потенциальных покупателей инфраструктуру для проведения сделок, добавляет холдинг.

ПАО "ЭсЭфАй" – публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 10,4% ритейлера "М.Видео".

SFI ПАО "ЭсЭфАй" ООО "Эсэфай кэпитал" SFI Capital
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