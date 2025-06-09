Россия за пять месяцев снизила экспорт подсолнечного масла на четверть

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экспорт растительных масел из России продолжает снижаться и в январе-мае составил 2,72 млн тонн, что на 19% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе отгрузки подсолнечного масла упали на четверть, до 1,87 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре OleoScope.

Доля подсолнечного масла в структуре экспорта растительных масел составила более 68%. Основные покупатели - Турция (456 тысяч тонн), Индия (402 тысячи тонн).

Экспорт соевого масла за январь-май сократился на 38%, до 227 тысяч тонн. Лидерами по его закупкам стали Алжир (100 тысяч тонн) и Индия (78 тысяч тонн).

Экспорт рапсового масла за пять месяцев вырос на 26%, до 624 тысяч тонн. Более 88% было отправлено в Китай.

"Продолжающееся сокращение поставок подсолнечного масла на внешние рынки объясняется снижением объемов переработки подсолнечника на экспорт в связи длительной отрицательной маржой из-за необоснованно высоких цен на сырье", - считают эксперты.

Как сообщила аналитик OleoScope Лилия Варыгина со ссылкой на прогноз Минсельхоза США, мировой урожай подсолнечника в сезоне 2025/26 превысит 56,2 млн тонн, увеличившись на 4,3 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном. При этом прирост ожидается в основном в странах Причерноморского бассейна и ЕС.

По ее словам, на прошлой неделе украинские отраслевые агентства сообщали, что запасы подсолнечника в стране находятся на уровне 2 млн тонн без учета уже зарезервированного объема для перерабатывающих предприятий. Это говорит о том, что цена подсолнечника в новом сезоне будет ниже, чем в текущем. Есть информация и о сокращении переработки подсолнечника в Аргентине в связи с банкротством крупнейшего переработчика. Это приведет к увеличению запасов сырья.

"В Масложировом союзе отмечают, что с учетом всех этих факторов цены на подсолнечник к концу сезона должны серьезно снизиться, и если прогнозы урожая подтвердятся, то в новом сезоне падение стоимости подсолнечника продолжится", - сказала эксперт.

Как сообщалось в майской презентации Масложирового союза, сбор масличных культур в этом году может составить рекордные 33,8 млн тонн. В 2024 году урожай составил 31,6 млн тонн, в 2023 - 31,8 млн тонн.