Чистая прибыль SFI по МСФО в I квартале сократилась на 42% до 4,7 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") по итогам первого квартала 2025 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 4,7 млрд рублей против 8,1 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход сократился до 6,9 млрд рублей с 12,4 млрд рублей в первом квартале 2024 года. Активы составили 339,9 млрд рублей против 353,9 млрд рублей.

Капитал холдинга с начала года увеличился на 3% до 104,8 млрд рублей.

ПАО "ЭсЭфАй" – публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 10,4% ритейлера "М.Видео" (через дочернюю компанию "ЭсЭфАй Кэпитал").