Чистая прибыль SFI по МСФО за I полугодие сократилась в 2,6 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") в первом полугодии 2025 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 5,866 млрд рублей против 15,214 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход сократился до 14,4 млрд рублей с 22,4 млрд рублей в первом полугодии 2024 года. Активы составили 310,4 млрд рублей против 353,9 млрд рублей на конец 2024 года.

Капитал холдинга снизился до 100 млрд рублей с 101,4 млрд рублей на начало 2025 года.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. На 30 июня 2025 года ему принадлежало 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 10,4% ритейлера "М.Видео" (через дочернюю компанию "ЭсЭфАй Кэпитал").