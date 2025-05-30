В РФ планируют создать систему учета платежных карт для контроля их числа у физлиц

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минфин и ЦБ РФ считают целесообразным создание единой системы учета платежных карт, с помощью которой можно было бы контролировать выполнение банками требований по предельному количеству карт у одного физического лица, когда соответствующее ограничение будет введено.

Такое предложение содержится в проекте доклада правительства о дополнительном ограничении количества и срока действия платежных карт, выдаваемых банками клиентам, в том числе иностранным гражданам, подготовленном в конце апреля Минфином с учетом позиции Банка России в связи с поручением президента РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Впервые об идее ввести для борьбы с дропперством ограничение по количеству банковских карт, которыми может владеть один человек, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в марте на совещании президента Владимира Путина с правительством. "Мы обсуждаем разумное ограничение на количество карт, которое можно оформить на одного человека. Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне и даже тысяче карт", - сказала она, отметив, что такие меры уже применяются в Казахстане. По ее словам, можно установить лимит в одном банке – до 5, а в нескольких – до 20. "На наш взгляд, это никак не ограничит права добросовестных людей, то есть все их потребности будут учтены", - поясняла Набиуллина.

По словам источника, в правительстве считают целесообразным установить запрет физлицам, в том числе нерезидентам, являться держателями платежных карт сверх определенного количества. Предлагается также ограничивать сроки действия карт, выпущенных платежными системами, которые не входят в специальный реестр ЦБ. На данный момент среди исключенных из реестра систем есть Visa и Mastercard.

Полномочия определять количество карт, которыми может владеть одно физлицо, а также сроки их действия предлагается закрепить за советом директоров Банка России для того, чтобы избежать снижения доступности платежных услуг и привлекательности безналичных расчетов для клиентов, не вовлеченных в противоправную деятельность.

В рамках единой системы учета платежных карт предлагается ввести единый цифровой идентификатор физлиц - владельцев карт, который кредитные организации будут обязаны устанавливать при проведении идентификации клиентов.

В качестве идентификатора ЦБ предлагает использовать индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Ранее о том, что в качестве общего идентификатора физлица в рамках контроля за числом платежных карт может быть ИНН сообщал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Сейчас ЦБ и ФНС прорабатывают вопрос наличия ИНН у всех граждан РФ, а также присвоения ИНН иностранным гражданам, которые обращаются за выпуском платежных карт в российские банки.

Банк России оценивает число людей, которые ежемесячно становятся дропперами, в 80 тыс. человек. Нерезиденты, по данным ЦБ, составляют около трети от общего числа дропперов.

Международные платежные системы Visa и Mastercard в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за ситуации на Украине. Внутри РФ карты Visa и Mastercard российских банков продолжают работать, так как операции по ним с 2015 года обрабатывает Национальная система платежных карт, владельцем которой является Банк России.