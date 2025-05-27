МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В полиции не видят оснований для введения процедуры конфискации имущества у дропперов (дропов), которые передали за вознаграждение свою банковскую карту для совершения мошеннических операций, заявил статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"По конкретно этому составу не предполагается (конфискация - ИФ)", - заявил Зубов на пленарном заседании в Госдуме России, отвечая на вопрос депутата о возможности введения процедуры конфискации имущества дропперов для компенсации ущерба пострадавшим от рук мошенников.

"Если бы мы могли доказать их (дропперов - ИФ) участие в "большом" хищении, тогда да. А здесь основа состава (преступления - ИФ) в том, что он передал (карту - ИФ). Мы выводим из оборота платежный документ - за незаконную операцию с платежным документом мы наказываем в уголовно-правовом порядке. В этом его вина", - подчеркнул замминистра.

При этом Зубов отметил, что в случае, если в процессе расследования выяснится, что гражданин "действовал сознательно, чтобы похитить конкретные средства организации или человека, то есть является частью организованной преступной группы или сообщества", то к нему будут применены соответствующие меры, согласно статье Уголовного кодекса РФ.

"Тогда да - там и конфискация, и все остальное", - сказал Зубов.

Представитель министерства также напомнил, что дропперами являются люди, "которые заводят себе карточки и за вознаграждение передают их третьим лицам для совершения операций, не связанных с тем лицом, которое передало эту карточку".

Проект закона о лишении дропперов свободы на срок до 6 лет принят Госдумой в первом чтении на данном пленарном заседании. Согласно проекту, за передачу личной банковской карты за вознаграждение или осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков в законопроекте предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 тысяч руб. вплоть до ограничения свободы на срок до шести лет в зависимости от тяжести преступления.