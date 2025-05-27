Поиск

МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников

МВД не поддерживает идею конфисковывать имущество дропперов для компенсации ущерба жертвам мошенников
Фото: Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В полиции не видят оснований для введения процедуры конфискации имущества у дропперов (дропов), которые передали за вознаграждение свою банковскую карту для совершения мошеннических операций, заявил статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"По конкретно этому составу не предполагается (конфискация - ИФ)", - заявил Зубов на пленарном заседании в Госдуме России, отвечая на вопрос депутата о возможности введения процедуры конфискации имущества дропперов для компенсации ущерба пострадавшим от рук мошенников.

"Если бы мы могли доказать их (дропперов - ИФ) участие в "большом" хищении, тогда да. А здесь основа состава (преступления - ИФ) в том, что он передал (карту - ИФ). Мы выводим из оборота платежный документ - за незаконную операцию с платежным документом мы наказываем в уголовно-правовом порядке. В этом его вина", - подчеркнул замминистра.

При этом Зубов отметил, что в случае, если в процессе расследования выяснится, что гражданин "действовал сознательно, чтобы похитить конкретные средства организации или человека, то есть является частью организованной преступной группы или сообщества", то к нему будут применены соответствующие меры, согласно статье Уголовного кодекса РФ.

"Тогда да - там и конфискация, и все остальное", - сказал Зубов.

Представитель министерства также напомнил, что дропперами являются люди, "которые заводят себе карточки и за вознаграждение передают их третьим лицам для совершения операций, не связанных с тем лицом, которое передало эту карточку".

Проект закона о лишении дропперов свободы на срок до 6 лет принят Госдумой в первом чтении на данном пленарном заседании. Согласно проекту, за передачу личной банковской карты за вознаграждение или осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков в законопроекте предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 тысяч руб. вплоть до ограничения свободы на срок до шести лет в зависимости от тяжести преступления.

МВД РФ Госдума Игорь Зубов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о запрете скрытых номеров и праве жаловаться на коллекторов

Структура "Т-Технологий" и "Интерроса" получила 9,95% "Яндекса"

В I чтении принят проект о приостановке следователями подозрительных денежных операций до 10 дней

В I чтении принят проект о приостановке следователями подозрительных денежных операций до 10 дней

Балтфлот начал крупные учения с участием более 20 кораблей и 3 тыс. военных

Законопроект о лишении дропперов свободы на срок до 6 лет принят в I чтении

Принят закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками

Принят закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками

Закон об особенностях продажи БАДов в РФ принят Госдумой

Шойгу сообщил, что Путин посетит Китай в сентябре

Госдума приняла закон о легализации гостевых домов

Госдума приняла закон о легализации гостевых домов

МВД РФ сообщило о росте в I кв. числа преступлений, совершенных иностранцами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });