Дума готова в эту сессию рассмотреть закон о лимите банковских карт на одного человека

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков считает, что необходимо ограничение в пять карт

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Законопроект об ограничении количества банковских карт, оформленных на одного гражданина, может быть рассмотрен в текущую сессию парламента. Обсуждается лимит - не более пяти карт, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я бы как раз установил такой лимит - 5 карт, потому что зачем вам сотни платежных карт? Ясно, что этим пробелом в законодательстве, которое не ограничивает число эмитированных платежных карт в одни руки, пользуются только недобросовестные люди ", - сказал он в ходе еженедельного интервью в пресс-центре "Парламентской газеты", комментируя недавнее заявление главы ЦБ о том, что регулятор обсуждает возможность введения ограничения на количество банковских карт на одного человека для борьбы с дропперством.

"Более того, я уже обратился в Центральный банк с предложением как можно быстрее принять соответствующие законы, допуская, что в ближайшие полтора месяца, на майских праздниках, мы эту норму пропишем в законодательстве для того, чтобы максимально защитить наших граждан от действий недобросовестных лиц на финансовом уровне", - добавил парламентарий.

В конце прошлой недели глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает "разумное ограничение" на количество карт, которое можно оформить на одного человека.

"Нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков. Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке - до 5, а в нескольких - до 20", - сказала Набиуллина, отметив, что эта мера может уменьшить масштабы дропперства.