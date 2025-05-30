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Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО I квартале снизилась на 1,6% до 47,2 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2025 года снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA выросла на 11,5% до 54,6 млрд рублей.

Выручка составила 411,3 млрд рублей (+12,6%).

"Динамика ключевых показателей "Интер РАО" за I квартал 2025 года обусловлена диверсификацией бизнеса, завершением модернизации энергоблоков на ряде крупных электростанций, ростом стоимости коммерческих поставок электроэнергии на экспорт в дружественные страны, завершением формирования энергомашиностроительного сегмента, что заложено в среднесрочной стратегии развития", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Сергея Дрегваля.

Операционные расходы "Интер РАО" выросли на 14,6% до 405,4 млрд руб. Операционная прибыль составила 39,9 млрд руб. против 40,5 млрд руб. годом ранее.

Капзатраты увеличились на 69,3% до 33,5 млрд руб.

"Интер РАО" также дополнительно прорабатывает ряд перспективных проектов в рамках механизма отбора мощности новой генерации, сообщил Дрегваль.

Кредиты и займы "Интер РАО" по итогам I квартала 2025 года оценивались в 15,4 млрд руб.

На счетах компании на конец марта 2025 года хранилось 249,86 млрд руб. Еще 246,73 млрд руб. обозначены как прочие оборотные активы.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО
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