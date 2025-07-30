Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии снизилась на 31,5%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I полугодии 2025 г. снизилась на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,7 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 23,98 млрд руб. (+18,3%).

Себестоимость продаж увеличилась на 21,4%, до 20,56 млрд руб.

На динамику выручки в отчетном периоде повлияли рост объемов и цены продажи на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Этот же фактор оказал влияние на рост себестоимости из-за закупок для экспортных поставок электроэнергии, говорится в сообщении "Интер РАО".

Убыток от продаж вырос на 6,7%, до 3,67 млрд руб.

Кредиты и займы "Интер РАО" по итогам I полугодия 2025 г. составили 296,6 млрд руб. При этом чистый долг по-прежнему был отрицательным - на уровне 48,2 млрд руб.

На счетах компании на конец июня 2025 г. хранилось 134,79 млрд руб.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитала" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.