"Росатом" хочет поставить первые плавучие АЭС за рубеж в 2030 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в 2030 году начать эксплуатацию первого плавучего энергоблока за рубежом, сообщил в Совете Федерации курирующий машиностроение заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Никипелов.

"Наша задача именно с точки зрения мирового рынка - в 2030 году первые "плавучки" поставить за рубеж", - сказал он.

По его словам, в этом году компания заканчивает проектирование плавучего энергоблока ПЭБ-100.

"Здесь с реакторной установкой все понятно, с турбиной все понятно, со всем остальным оборудованием понятно, поэтому ожидаем завершения проектирования, ну и активно работаем, прежде всего с Юго-Восточной Азией, с Африкой, то есть дружественными нам странами, в которых есть потребность в энергии именно с воды", - пояснил Никипелов.

"Росатом" отмечает конкуренцию в этой области со стороны других стран. "Мы точно не одиноки в мире", - отметил он, уточнив, что разные страны заявили более 80 проектов АЭС малой мощности. Наиболее конкурентными для госкорпорации он назвал Корею, Данию, США и Индонезию.

Самым главным, "ближайшим для нас "конкурентом, менеджер назвал Китай. "Они нам наступают, что называется, по полной программе на пятки", - отметил Никипелов.

При этом замгендиректора "Росатома" отметил наличие у компании "вопросов с деньгами" на разработку проектов плавучих энергоблоков. "Дело в том, что "плавучка" - настолько уникальный проект, что она просто не влазит ни в одну существующую меру экспортной поддержки. Потому что как продукт - мы его не продаем (поставляемая для нужд зарубежных заказчиков АЭС остается в собственности "Росатома" - ИФ), поэтому сказать, что мы там высокотехнологичную продукцию продаем за рубеж - нет, не продаем. Электроэнергию у нас страна в экспорте никак не поддерживает, никаких там нет ни скидок, ни специальных программ", - подчеркнул Никипелов.

"Мы находимся в каком-то таком пространстве между разными мерами, они все "ходят" вокруг нас, мы во все пытаемся встроиться, но пока не получилось", - добавил Никипелов. По его словам, компания активно сотрудничает с Минпромторгом по этому вопросу. "И президент нас поддерживает, правительству дал задание разработать специальные меры поддержки", - сказал топ-менеджер.

"Росатому" нужны "длинные деньги", так как плавучая АЭС - дорогой проект, который будет много лет эксплуатироваться. Она останется собственностью компании, Российской Федерации <...>. Ну и, соответственно, нам нужна разумная ставка кредитования, та, которая у нас обычно была - <...> у нас были ставки и 4% годовых, и 4,5% ставка была у нас обычная. Конечно, с сегодняшними 26-28% начинать длинные истории очень дорого и не всегда возможно", - сказал Никипелов.

"Мы сегодня на шаг впереди. Главная наша задача - мировой рынок "застолбить" за собой, потому что кто первый здесь покажет реально действующую экономическую модель, тот, собственно говоря, и будет править рынком", - заявил замгендиректора "Росатома".

Глава госкорпорации Алексей Лихачев ранее сообщал, что десятки стран интересовались проектом плавучей атомной станции. "Это много государств, у которых длинная береговая линия, скажем, Бразилия или Аргентина. Это много стран, у которых есть островная инфраструктура - Индонезия, Малайзия. И это страны как южные, так и расположенные в холодных широтах", - говорил он.

В ходе недавнего "дипломатического марафона" в майские праздники темой переговоров с рядом стран была атомная энергетика, говорил Лихачев. В частности, он сообщал, что Бразилия имеет планы по строительству новых "мощных" блоков и также интересуется малыми - как наземными, так и плавучими.

Ранее сообщалось, что "Росатом" также разрабатывает проект плавучей АЭС для ЮАР и рассматривал ранее возможность строительства плавучих энергоблоков в Гвинее.

У "Росатома" уже есть действующий проект плавучей атомной станции в России - ПАТЭС (плавучая атомная теплоэлектростанция) мощностью 70 МВт, которая работает в Певеке на Чукотке. В ее состав входит плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", являющийся головным проектом транспортабельных энергоблоков малой мощности.

Как напомнил глава департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов, в России компания также реализует проект четырех плавучих энергоблоков на 424 МВт для энергоснабжения Баимского ГОКа (с вводом в 2028 году первого блока, а в 2031 году - четвертого - ИФ), Якутской АСММ на 110 МВт (ввод запланирован на 2031 год - ИФ) и первой части проекта Норильской АСММ в 2032 году на 80 МВт с ростом к 2037 до 220 МВт. "Все эти проекты предполагают реализацию без бюджетных средств", - сказал Максимов.

При этом Максимов отметил, что в части проекта АЭС для Баимского ГОКа "видим определенные сложности в реализации с точки зрения как раз второй стороны, то есть со стороны потребителя определенные сложности тоже есть, там достаточно большая мощность коллегами запроектирована для потребителя, но вот контрактация пока в этом плане задерживается".