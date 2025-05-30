Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале снизилась на 15% г/г

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в I квартале составила 80,3 млрд руб. по сравнению с 94,4 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали этот показатель на уровне 65 млрд рублей.

"Изменение этого показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% обусловлено ростом расходов по налогу на прибыль. С 1 января 2025 года федеральным законом ставка налога на прибыль для "Транснефти" поднята до 40% до 2030 года включительно", - поясняет компания.

Выручка группы "Транснефть" составила 361,6 млрд руб., или на 2% меньше, чем в аналогичном квартале 2024 года. Прибыль до налогообложения выросла на 8%, до 133,8 млрд руб. EBITDA осталась вблизи уровня первого квартала прошлого года - 159 млрд руб.

Свободный денежный поток в январе-марте оказался отрицательным на уровне -10 млрд руб. в основном из-за увеличения налоговых активов по НДС, роста платежей по налогу на прибыль, а также увеличения оттока денежных средств на финансирование капитальных вложений, говорится в сообщении компании.