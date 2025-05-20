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"Транснефть" после повышения налога на прибыль сократила инвестиции в резервуарный парк

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU -"Транснефть" после увеличения налога на прибыль скорректировала инвестпрограмму.

"Мы сейчас переформатировали многие наши программы, сократили программу по инвестициям в части строительства резервуарного парка", - сообщил вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, компания справится с повышенной налоговой нагрузкой, но хотела бы стабильности в данном вопросе и предложила бы расширить действие данного режима. Так же он отметил важность стабильного подхода к тарифообразованию.

Ставка налога на прибыль для ПАО "Транснефть" с 1 января повысилась до 40% и будет действовать в течение шести лет, в налоговых периодах 2025-2030 годов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были утверждены законодательно. До этого налог на прибыль "Транснефти" рассчитывался по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года для всех других российских организаций она выросла до 25%.

В связи с увеличением налоговой нагрузки "Транснефть" просила дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти в 2025 году на 8,7% вместо предусмотренных правительством 5,8%, в том числе, для сохранения запланированной инвестпрограммы. В результате индексация тарифа с 1 января составила 9,9%.

До повышения налога на прибыль "Транснефть" в 2025 году планировала начать реализацию третьего этапа проекта по обеспечению надежности системы магистральных трубопроводов и сохранению качества экспортных потоков нефти, в частности, предусматривалось строительство еще 27 резервуаров. Объем инвестиций оценивался в 54 млрд рублей.

Налоговый кодекс Транснефть правительство Владимир Каланда
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