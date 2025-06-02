Поиск

В планах "Т-Технологий" сейчас нет конкретных сделок M&A

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" постоянно изучают потенциальные M&A для повышения стоимости группы, но пока конкретных сделок нет, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы Алексей Малиновский в кулуарах конференции ЦИПР-2025.

"Безусловно, менеджмент группы, совет директоров постоянно находятся в размышлениях о том, какие шаги нужно предпринимать для того, чтобы увеличить акционерную стоимость и прибыль группы", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли группа в ближайшее время проводить какие-то сделки M&A.

"В том числе, не исключаем и использования "Каталитик пипл" для решения этих задач. Прямо сейчас нет каких-то проектов, о которых можно что-то сказать", - добавил глава совета директоров.

Недавно "Каталитик пипл" (совместное предприятие "Т-Технологий" и ХК "Интеррос" Владимира Потанина) получила 9,95% "Яндекса".

Малиновский отметил, что некоторые сделки проводятся на уровне структур группы, они не требуют их раскрытия и анонсирования.

"Есть достаточно большое количество текущих процессов и сделок, которые не выносятся на уровень группы, а происходят на уровне компаний группы - они также умножают наш бизнес, давая синергии, в поисках которых мы и находимся. Просто они не поднимаются на уровень одобрения советом директоров "Т-Технологий" и не требуют как раскрытий, так и каких-то серьезных анонсов", - подчеркнул председатель совета директоров.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос", после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

Интеррос Росбанк Яндекс Алексей Малиновский Т-Технологии Каталитик Пипл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса в 2026 г. до минимума со времен пандемии

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса в 2026 г. до минимума со времен пандемии

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Иностранный ритейл пока не подавал заявок на возвращение в Россию

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6477 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });