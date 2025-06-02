В планах "Т-Технологий" сейчас нет конкретных сделок M&A

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" постоянно изучают потенциальные M&A для повышения стоимости группы, но пока конкретных сделок нет, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров группы Алексей Малиновский в кулуарах конференции ЦИПР-2025.

"Безусловно, менеджмент группы, совет директоров постоянно находятся в размышлениях о том, какие шаги нужно предпринимать для того, чтобы увеличить акционерную стоимость и прибыль группы", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли группа в ближайшее время проводить какие-то сделки M&A.

"В том числе, не исключаем и использования "Каталитик пипл" для решения этих задач. Прямо сейчас нет каких-то проектов, о которых можно что-то сказать", - добавил глава совета директоров.

Недавно "Каталитик пипл" (совместное предприятие "Т-Технологий" и ХК "Интеррос" Владимира Потанина) получила 9,95% "Яндекса".

Малиновский отметил, что некоторые сделки проводятся на уровне структур группы, они не требуют их раскрытия и анонсирования.

"Есть достаточно большое количество текущих процессов и сделок, которые не выносятся на уровень группы, а происходят на уровне компаний группы - они также умножают наш бизнес, давая синергии, в поисках которых мы и находимся. Просто они не поднимаются на уровень одобрения советом директоров "Т-Технологий" и не требуют как раскрытий, так и каких-то серьезных анонсов", - подчеркнул председатель совета директоров.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос", после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.