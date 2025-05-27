Структура "Т-Технологий" и "Интерроса" приобрела участника консорциума, выкупившего "Яндекс"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Компания "Каталитик пипл", контроль в которой недавно получили "Т-Технологии", стала единственным владельцем юрлица, входившего в консорциум инвесторов по выкупу российских активов "Яндекса".

Как следует из данных ЕГРЮЛ, МКООО "Каталитик пипл" получила 100% долей ООО "Меридиан-Сервис" 26 мая.

"Меридиан-Сервис" входил в пул инвесторов по приобретению российского бизнеса "Яндекса". Компания получила 10% в ЗПИФ "Консорциум. Первый", который сейчас выступает основным акционером МКПАО "Яндекс". Изначально "Меридиан-Сервис" контролировал экс-зампред "Газпрома" Александр Рязанов, его долю, согласно ЕГРЮЛ, "Каталитик пипл" и получила.

"Интерфакс" направил запросы в "Т-Технологии", "Интеррос" и "Яндекс".

ЗПИФ "Консорциум. Первый" стал основным владельцем МКПАО "Яндекс" в мае 2024 года в рамках реструктуризации, которая поделила бизнес российской бигтех-компании на российский и международный. Yandex N.V., бывшая холдинговая структура "Яндекса", в результате сделки получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Согласно данным "Яндекса" на 31 декабря 2024 года, ЗПИФ владеет 64,58% капитала, или 67,55% голосов МКПАО. Кроме "Меридиан-Сервиса", в консорциум входят компания ФМП (владеет 35% ЗПИФ), объединяющая менеджеров "Яндекса", компания основателя LETA Capital Александра Чачавы (25%), структура "ЛУКОЙЛа" (15%), компания гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса (15%).

Условия сделки предполагали lock-up на продажу долей в течение 12 месяцев после закрытия первого этапа сделки.

"Т-Технологии" на прошлой неделе объявили о получении контроля в "Каталитик пипл", в число активов которого входит 64% сервиса для предпринимателей "Точка". Группа первоначально инвестировала в "Каталитик пипл" в рамках сделки по интеграции Росбанка, довела долю в компании до 50,01% во втором квартале 2025 года. Остальные 49,99% "Каталитик пипл" остались у "Интерроса" Владимира Потанина. Холдинг также является основным владельцем "Т-Технологий" (41,4%).

Финансовый директор "Т-Технологий" Илья Писемский не исключал в дальнейшем новых M&A сделок в рамках участия в "Каталитик пипл". "Что касается того, чем будет заниматься "Каталитик пипл", мы смотрим на технологический сектор нашей страны. Здесь какие-то вещи я раскрывать, естественно, не могу", - сказал он на прошлой неделе.

В середине мая уставный капитал компании "Каталитик пипл" увеличился с 2,9 млн рублей сразу до 149,9 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ. В капитал компании внесены уже имеющиеся инвестиции, а также привлеченное финансирование под возможные аналогичные по потенциальным синергетическим эффектам проекты, заявили ранее "Т-Технологии". Средства будут использованы для будущих инвестиций в инновационные и высокотехнологичные проекты, отметил "Интеррос".

В течение полутора лет, пока не были раскрыты участники консорциума, претендентами на бизнес российского "Яндекса" неофициально назывались представители крупнейшего российского бизнеса - Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Роман Абрамович, банк ВТБ, председатель совета директоров "ММК" Виктор Рашников, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, Kismet Capital Ивана Таврина и другие.

Еще до того, как геополитические события спровоцировали изменения в акционерной структуре и бизнесе "Яндекса" и "Т-Технологий" (в прошлом - TCS Group), компании были близки к крупнейшему M&A на российском финтех-рынке. В конце сентября 2020 года была анонсирована сделка, в рамках которой "Яндекс" мог стать владельцем 100% акций TCS Group, заплатив $5,48 млрд деньгами и своими акциями. Тогда основным владельцем TCS с долей в 40,4% акций был Олег Тиньков (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

Не прошло и месяца, как стороны объявили, что переговоры не увенчались успехом и сделки не будет. "После дальнейших переговоров, в том числе с контролирующим акционером Tinkoff (Олегом Тиньковым - ИФ), стороны договорились не совершать сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении возможной сделки прекращены", - сообщила в середине октября 2020 года TCS.

При этом группа надеялась и дальше сотрудничать с "Яндексом" по текущим и будущим проектам. "Яндекс" тогда заявил, что не смог согласиться с окончательными условиями сделки, в связи с чем все переговоры были прекращены.