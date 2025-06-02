Индекс ISM Manufacturing в мае неожиданно снизился до 48,5 пункта

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае уменьшился до 48,5 пункта по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её ослаблении.