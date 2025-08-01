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В США индекс ISM Manufacturing в июле неожиданно снизился до 48 пунктов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 48 пунктов по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

ISM Manufacturing находился ниже 50 пунктов пятый месяц подряд.

Индикатор новых заказов в июле увеличился до 47,1 пункта с 46,4 пункта месяцем ранее, объемов производства - до 51,4 пункта с 50,3 пункта.

Подындекс, оценивающий ситуацию с занятостью в промышленном секторе, опустился до 43,4 пункта с 45 пунктов в июне, цен производителей - до 64,8 пункта с 69,7 пункта, новых экспортных заказов - до 46,1 пункта с 46,3 пункта.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в июле уменьшилось до 49,8 пункта против 52,9 пункта в предыдущий месяц, согласно опубликованным в пятницу окончательным данным.

Предварительно сообщалось о более значительном падении - до 49,5 пункта. Эксперты не прогнозировали пересмотра с этого уровня.

ISM США
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