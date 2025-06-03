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ИИ-стартап Маска xAI продает акции на $300 млн и намерен привлечь еще $5 млрд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап xAI Corp. Илона Маска начал продажу акций на сумму $300 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По итогам размещения компания может быть оценена в $113 млрд. В конце 2024 года стартап получил оценку в $45 млрд после инвестраунда, в ходе которого он привлек средства на $5 млрд.

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Кроме того, Morgan Stanley разместит обеспеченные облигации xAI и предоставит стартапу кредиты на общую сумму $5 млрд.

Компания xAI была основана Маском в июле 2023 года. Первая версия ИИ-модели Grok была выпущена в ноябре того же года, последняя, третья - в феврале 2025 года. В начале мая этого года СМИ писали, что стоимость xAI в рамках нового раунда привлечения финансирования может достичь $120 млрд.

xAI Илон Маск
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