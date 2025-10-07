Поиск

Маск назначил финдиректором xAI Энтони Армстронга из Morgan Stanley

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Илон Маск назначил главным финансовым директором ИИ-стартапа xAI Энтони Армстронга, ранее работавшего в Morgan Stanley, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В Morgan Stanley Армстронг возглавлял отдел слияний и поглощений в технологическом секторе и входил в группу, консультировавшую Маска при покупке соцсети Twitter, позднее переименованной в X. Morgan Stanley был одним из банков, предоставивших Маску кредиты для приобретения Twitter за $44 млрд в 2022 году.

Позднее Армстронг работал в администрации президента США Дональда Трампа в роли старшего консультанта Управления кадровой службы (OPM), когда Маск занимался сокращением бюджетных расходов в качестве главы Департамента эффективности правительства (DOGE).

По сведениям FT, Армстронг также будет руководить финансовыми операциями X, объединенной с xAI в марте текущего года. В его задачи будет входить восстановление финансового благополучия соцсети после массового оттока рекламодателей, последовавшего за ослаблением стандартов модерации контента в X.

Армстронг займет должность Майка Либераторе, покинувшего xAI в конце июля после всего нескольких месяцев работы в качестве CFO на фоне разногласий по вопросам структуры компании, а также целевых финансовых показателей, пишет FT.

