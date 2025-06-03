Поиск

Brent остается в плюсе и торгуется у $64,9 за баррель

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в небольшом плюсе на торгах во вторник.

В центре внимания рынка - ситуация в канадской провинции Альберта, где производство нефти страдает из-за лесных пожаров. В общей сложности проблема затронула мощности, на которые приходится добыча в размере порядка 344 тыс. баррелей в сутки, что составляет 7% всего производства нефти в стране, отмечает Reuters.

Опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть, сдерживают повышение цен.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 3 июня ухудшила прогнозы роста мировой экономики на текущий и следующий годы, отметив "сложность и неопределенность" глобальной деловой среды. Прогноз увеличения мирового ВВП на 2025 год понижен до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.

К 14:10 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,4%) до $64,89 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,28 (0,45%), до $62,8 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли на фоне эскалации геополитической напряженности, в том числе, событий вокруг Украины и Ирана, а также благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.

Brent WTI Иран ОПЕК ОЭСР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });