Brent остается в плюсе и торгуется у $64,9 за баррель

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в небольшом плюсе на торгах во вторник.

В центре внимания рынка - ситуация в канадской провинции Альберта, где производство нефти страдает из-за лесных пожаров. В общей сложности проблема затронула мощности, на которые приходится добыча в размере порядка 344 тыс. баррелей в сутки, что составляет 7% всего производства нефти в стране, отмечает Reuters.

Опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть, сдерживают повышение цен.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 3 июня ухудшила прогнозы роста мировой экономики на текущий и следующий годы, отметив "сложность и неопределенность" глобальной деловой среды. Прогноз увеличения мирового ВВП на 2025 год понижен до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.

К 14:10 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,4%) до $64,89 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,28 (0,45%), до $62,8 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли на фоне эскалации геополитической напряженности, в том числе, событий вокруг Украины и Ирана, а также благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.