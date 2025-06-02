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Нефть Brent подорожала до $65,13 за баррель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем в понедельник, инвесторы позитивно восприняли решение альянса ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:39 по московскому времени составляет $65,13 за баррель, что на $2,35 (3,74%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,54 (4,18%), до $63,33 за баррель.

ЭкономикаСтраны ОПЕК+ в июне имеют возможность нарастить добычу нефти на 360 тыс. б/сЧитать подробнее

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Кроме того, поддержку рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.

Другим положительным фактором для нефтяных котировок выступает ослабление доллара США.

Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,5%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.


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