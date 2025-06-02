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Нефть дорожает почти на 3%, Brent торгуется у $64,55 за баррель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки активно поднимаются вечером в понедельник на решении ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:36 по московскому времени торговались с повышением на $1,77 (2,82%), по $64,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,73 (2,85%), до $62,52 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца.

Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

"Худшие из опасений не оправдались, - сказал Кешав Лохия из консалтинговой компании Oilytics. - Короткие позиции в Brent сейчас находятся на максимуме с начала года, что оправданно с учетом всех негативных новостей от ОПЕК. Однако это создает предпосылки для резкого роста, если хорошие показатели рынка сохранятся".

Также поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,6%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Brent WTI ОПЕК+
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