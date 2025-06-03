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РЖД в ближайшее время станут финансировать проекты по развитию со своего баланса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в ближайшее время будет самостоятельно финансировать проекты по развитию, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.

"РЖД у нас монополия с наиболее ритмично индексируемыми тарифами, потому что как раз требуются большие инвестиции, и эти инвестиции надо поддерживать. При этом нам, конечно, надо очень тщательно анализировать на этом этапе эффективность вложений, потому что средства дорогие, долговая нагрузка РЖД все-таки ощутимая, и нам очень важно, чтобы все новые проекты сопровождались соответствующим ростом грузовой базы. Поэтому мы сейчас смотрим: пакет проектов РЖД действительно большой, и мы сейчас вынуждены приоритизировать и выбирать эти объекты. При этом используются, в том числе и инструменты финансирования инвестиций не на балансе РЖД, в том числе строительство крупных объектов - тоннелей, в первую очередь на БАМе, мы финансируем по иной системе. Но в общем и целом развитие именно железных дорог мы будем финансировать в первую очередь с баланса РЖД. То есть в ближайшее время будет так", - сказал Решетников, отвечая на вопрос сенаторов относительно сокращающейся инвестпрограммы РЖД и способов решения инфраструктурных проблем кроме бюджетного финансирования.

В конце декабря прошлого года инвестпрограмма РЖД на 2025 г. была утверждена в объеме 890,9 млрд руб., что в 1,4 раза стало ниже утвержденного размера программы на 2024 г. - 1 трлн 275,4 млрд руб.

В начале февраля 2025 г. глава РЖД Олег Белозеров в телеинтервью заявил, что объем инвестпрограммы РЖД в этом году превысит 900 млрд руб. благодаря остаткам средств на конец 2024 г. Позднее вице-премьер РФ и председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления компании сообщил, что "в 2024 г. был выполнен рекордный объем инвестиционной программы (РЖД - ИФ), он составил почти 1,5 трлн руб.".

21 марта прошел совет директоров РЖД с вопросом в повестке о корректировке инвестпрограммы и финплана на 2025 г. Итоги совета директоров компания не раскрывала.

Ранее также сообщалось, что государство докапитализирует РЖД на 15 млрд руб. для закупки локомотивов и подвижного состава.

Максим Решетников Минэкономразвития РФ РЖД
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