Инвестпрограмма РЖД по итогам 2024 года выросла почти до 1,5 трлн рублей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ОАО "РЖД" по итогам 2024 года выросла по отношению к утвержденным параметрам.

"В 2024 г. был выполнен рекордный объем инвестиционной программы, он составил почти 1,5 трлн руб.", - сообщил вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления компании в среду.

EBITDA РЖД выросла в 2024 г. на 14,3%, до 0,8 трлн руб. против 0,7 трлн руб. в 2023 г., сообщается в презентации компании к итоговому заседанию правления.

Как сообщалось, объем инвестиционной программы РЖД на 2025 г. был утвержден в объеме 890,9 млрд руб. по сравнению с утвержденным на 2024 г. объемом в 1 трлн 275,4 млрд руб.

Накануне глава компании Олег Белозеров в телеинтервью сообщил, что объем инвестпрограммы РЖД в 2025 г. превысит 900 млрд руб. благодаря остаткам средств на конец 2024 г.

"Цифру (890 млрд руб. -ИФ) вы назвали абсолютно справедливо - это то, что было утверждено правительством, советом директоров. Вместе с тем, у нас есть часть переходящих остатков с 2024 г., и цифра у нас будет уточнена, это будет больше 900 млрд руб. - то, что в этом году мы должны проинвестировать в "Российские железные дороги", - сказал он.