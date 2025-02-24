РФ докапитализирует РЖД на 15 млрд руб. для закупки локомотивов и поездов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Государство докапитализирует ОАО "РЖД" на 15 млрд рублей для закупки локомотивов и подвижного состава. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Он также напомнил, что для обеспечения стабильной работы угольной отрасли между РЖД и Кемеровской областью было подписано соглашение для вывоза в 2025 году продукции в объемах, не менее прошлогодних. "Также реализуется комплекс мер по сокращению оборота вагонов и увеличению количества использования инновационных вагонов повышенной грузоподъемности, что также обеспечит дополнительные возможности вывоза продукции", - подчеркнул Новак.

В начале февраля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что министерство готово выделить на субсидии РЖД для закупки продукции ж/д-машиностроения 15 млрд руб.

"С Минтрансом мы ищем пути решения (проблемы - ИФ) существенного снижения заказов РЖД на этот год на тяговый и подвижной железнодорожный состав", - говорил он, отмечая, что на этапе обсуждения сокращения инвестпрограммы РЖД в конце прошлого года приводились оценки, согласно которым закупка электропоездов должна сократиться в 2 раза, локомотивов - более чем в 2 раза.

"К сожалению, за исключением резервов Минпромторга в 15 млрд руб., дополнительного финансового плеча мы найти не смогли. Уровень закредитованности РЖД такой, что они не могли взять на себя никакого долга, и нам приходится, по сути, направлять эти средства на чистую капитализацию РЖД", - рассказывал Алиханов.

"Мы очень надеемся, что это ситуацию нам позволит удержать, не приведет к существенным сокращениям на заводах, потому что потом этих людей уже не будет, тяжело будет вовлечь в работу", - добавил глава Минпромторга.

Ранее глава "Трансмашхолдинга" (ТМХ), основного поставщика подвижного состава для РЖД, Кирилл Липа говорил журналистам, что согласованный объем субсидии на закупку оборудования у ТМХ составляет 10 млрд рублей. "Она (субсидия - ИФ) разделена на две части. Одна часть - это средства, которые будут направлены на "Демиховский машиностроительный завод" (ДМЗ, выпускает электропоезда постоянного и переменного тока, комплектующие для ж/д техники и занимается ремонтом подвижного состава - ИФ). Это поставка электропоездов. Вторая часть - закупка электровозов на Новочеркасском заводе ("Новочеркасский электровозостроительный завод" - ИФ)", - пояснял он.

Как сообщалось, в конце декабря прошлого года инвестиционная программа РЖД на 2025 год была утверждена в объеме 890,9 млрд руб., что в 1,4 раза ниже утвержденного размера на 2024 год в 1 трлн 275,4 млрд рублей.

Однако в начале февраля глава РЖД Олег Белозеров в телеинтервью заявил, что объем инвестпрограммы РЖД в 2025 году превысит 900 млрд руб. благодаря остаткам средств на конец 2024 года. Позднее вице-премьер РФ и председатель совета директоров РЖД Виталий Савельев в ходе итогового заседания правления компании сообщил, что "в 2024 г. был выполнен рекордный объем инвестиционной программы (РЖД - ИФ), он составил почти 1,5 трлн руб.".