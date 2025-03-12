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Минцифры заявило о корректной работе сервиса по самозапрету на кредиты на Госуслугах

Минцифры заявило о корректной работе сервиса по самозапрету на кредиты на Госуслугах
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России заявило, что сервис по самозапрету на кредиты и займы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) работает корректно, а сотрудники портала не звонят пользователям и не присылают никаких ссылок.

"Сервис Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы работает корректно. Отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении "Госключ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Все изменения статуса заявлений отображаются в личном кабинете, и никаких "некорректных" или "случайных" самозапретов быть не может. Будьте бдительны: сотрудники Госуслуг не звонят с предложениями по снятию самозапрета и не присылают никаких ссылок!" - предупреждает пресс-служба Минцифры.

В сообщении подчеркивается, что "взломать Госуслуги с помощью внешнего воздействия невозможно".

"Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы пользователи сами сообщили им данные для входа в личный кабинет. Поэтому нужно всегда оставаться внимательным", - советует пресс-служба Минцифры.

Ведомство напоминает, что обезопасить себя от мошенников можно, если никому никогда не сообщать данные для входа на Госуслуги, проверять ссылку страницы, единственно верный адрес Госуслуг - gosuslugi.ru. Кроме того, письма от Госуслуг приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru, приложения можно устанавливать только из проверенных магазинов (также необходимо проверять разработчика). Рекомендуется также пользоваться антивирусными программами.

Если специалисты Госуслуг замечают подозрительную активность, то для смены привязанного к аккаунту номера просят подтвердить учётную запись через онлайн-банк или прийти в МФЦ, замораживают на 72 часа всё, что касается предоставления выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и т.д., а также не позволяют авторизоваться с помощью Госуслуг на чувствительных ресурсах, например, на сайтах микрофинансовых организаций, сказано в сообщении.

"Самозапрет на кредиты - надёжный способ защитить себя от мошенников", - отмечается в сообщении.

Накануне Минцифры сообщило, что за 10 дней работы сервиса, который был запущен 1 марта, самозапрет на кредиты и займы на Госуслугах оформили уже 5 млн человек.

Закон о самозапрете преследует несколько целей: предупреждение мошенничества, сохранение денежных средств, предотвращение судебных разбирательств и принятие осознанного решения при получении кредита.

Госуслуги Минцифры РФ
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