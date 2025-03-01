Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России сообщает о начале работы на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) сервиса по самозапрету на кредиты и займы, который призван помочь гражданам защититься от мошенников.

"На Госуслугах заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Минцифры сообщает также, что снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на Госуслугах. "Понадобится электронная подпись. Создать её можно в приложении "Госключ". Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников", - уточняет пресс-служба министерства.

Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю; при необходимости можно установить новый запрет, сказано в сообщении.

Как сообщалось, граждане с 1 марта смогут устанавливать самозапрет на заключение договоров потребительских кредитов и займов.

Закон о самозапрете преследует несколько целей: предупреждение мошенничества, сохранение денежных средств, предотвращение судебных разбирательств и принятие осознанного решения при получении кредита.

Самозапрет можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал "Госуслуги". Эта услуга также будет доступна в многофункциональных центрах, которые реализуют такую возможность не позднее 1 сентября 2025 года.