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Американская Brookfield инвестирует до $10 млрд в создание дата-центра в Швеции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Brookfield Asset Management вложит до 95 млрд шведских крон ($9,87 млрд) в дата-центр для искусственного интеллекта в шведском Стренгнесе близ Стокгольма, сообщила компания.

Объект расположится на участке площадью порядка 3,77 млн кв. футов (350 тысяч кв. м). Строительство займет 10-15 лет.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон приветствовал планы Brookfield, написав в соцсети X, что дата-центр будет одним из крупнейших в своем роде в Европе.

В феврале стало известно, что Brookfield планирует инвестировать 20 млрд евро в строительство центров обработки данных и развитие ИИ-инфраструктуры во Франции в следующие пять лет.

Франция Швеция Brookfield Brookfield Asset Management Ульф Кристерссон США
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