Финдиректор Brookfield оценила потребность развития ИИ в инвестициях в $7 трлн

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Стремительный рост сферы искусственного интеллекта (ИИ) может потребовать финансирования в размере около $7 трлн, заявила главный финансовый директор американской инвесткомпании Brookfield Asset Management Хэдли Пир Маршалл, не уточнив при этом, какой период охватывает такая оценка.

Она сказала это на конференции Women, Money & Power, организованной агентством Bloomberg.

Brookfield ранее обязалась инвестировать 20 млрд евро в строительство дата-центров и ИИ-инфраструктуры во Франции в течение ближайших пяти лет и сообщила о планах вложить до 95 млрд шведских крон в строительство дата-центра для искусственного интеллекта в Швеции, которое займет 10-15 лет.

"То, что мы строим, - это фундамент ИИ", - сказала Маршалл.

Brookfield приступает к реализации специальной стратегии, ориентированной на развитие ИИ-инфраструктуры. В ее рамках компания хочет объединить свою инфраструктуру, активы в сфере возобновляемой энергетики и недвижимость для создания "всеобъемлющих решений, потому что многие из них будут большими промышленными инвестициями, которые нам необходимо сделать", сказала CFO Bloomberg TV.