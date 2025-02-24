Brookfield купит американское подразделение National Grid в сфере ВИЭ за $1,7 млрд

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Канадская инвестиционная компания Brookfield Asset Management достигла соглашения о покупке у британской National Grid её американского подразделения в сфере возобновляемой энергетики за $1,7 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, закрытие сделки ожидается в первой половине следующего финансового года, то есть с апреля по сентябрь 2025 года. В сделку включены уже созданные или строящиеся проекты совокупной мощностью 3,1 ГВт.

Сделка совершена в рамках объявленного ранее плана National Grid привлечь 6,8 млрд фунтов стерлингов ($8,6 млрд) за счет продажи непрофильных активов.

Президент США Дональд Трамп не является поклонником возобновляемой энергетики. За первую неделю в должности он заморозил выдачу лицензий на строительство шельфовых ветряных электростанций и поставил на паузу проекты в "зеленой" энергетике на миллиарды долларов, отмечает Financial Times.

Тем не менее, президент Brookfield Коннор Тески заявил, что усилия Трампа по поддержке американской экономики приведут к росту спроса на электроэнергию в стране.

"Масштаб увеличения спроса будет таким, что компаниям придется использовать все доступные решения для производства электроэнергии, - сказал он. - Возобновляемая энергетика выиграет от этого и будет играть ведущую роль за счет низкой себестоимости".