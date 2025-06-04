Поиск

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп воддержал идею отказа от практики ограничения объемов госдолга США и предупредил о риске экономических трудностей, если не пойти на такой шаг.

"Лимит госдолга нужно полностью отменить. Это предотвратит экономическую катастрофу, - написал он в соцсети Truth Social. - Рад сообщить, что спустя все эти годы нашлось то, по поводу чего я согласен с сенатором Элизабет Уоррен".

Ранее Уоррен заявляла, что согласна с Трампом по этому вопросу. По ее словам, от лимита на госдолг США "нужно избавиться навсегда".

В США функцию повышения лимита госдолга выполняет Конгресс.

Дональд Трамп Конгресс Элизабет Уоррен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туроператоры сообщили о росте спроса на шенгенские визы на 50-60% в 2025 году

В России рост цен на картофель почти остановился

Инфляция в России с 27 мая по 2 июня составила 0,05%, годовая замедлилась до 9,7%

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6486 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });