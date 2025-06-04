Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Президент США Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп воддержал идею отказа от практики ограничения объемов госдолга США и предупредил о риске экономических трудностей, если не пойти на такой шаг.

"Лимит госдолга нужно полностью отменить. Это предотвратит экономическую катастрофу, - написал он в соцсети Truth Social. - Рад сообщить, что спустя все эти годы нашлось то, по поводу чего я согласен с сенатором Элизабет Уоррен".

Ранее Уоррен заявляла, что согласна с Трампом по этому вопросу. По ее словам, от лимита на госдолг США "нужно избавиться навсегда".

В США функцию повышения лимита госдолга выполняет Конгресс.