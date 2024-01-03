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Госдолг США достиг рекордных $34 трлн

Госдолг США достиг рекордных $34 трлн
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Объем государственного долга США превысил $34 трлн, что является рекордом.

По данным министерства финансов, по состоянию на вторник его размер достиг $34,001 трлн.

Госдолг вышел на данный уровень на несколько лет раньше, чем прогнозировалось до пандемии, пишут американские СМИ. Начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 вызвала замедление экономического развития страны. Правительство привлекло крупные займы при тогдашнем президенте Дональде Трампе и при нынешнем Джо Байдене для того, чтобы стабилизировать экономику и поддержать ее восстановление. Однако это привело к всплеску инфляции, что стало причиной повышения процентных ставок и сделало обслуживание долгов более затратным, отмечает AP.

"До сих пор Вашингтон тратил деньги так, как если бы у него были неограниченные ресурсы, - заявил Сун Вон Сон, профессор экономики в Университете Лойола Мэримаунт. - Но суть в том, что бесплатного обеда не бывает, и я думаю, что перспективы довольно мрачные".

Долг в США составляет около $100 тыс. на человека.

Значительный госдолг, похоже, пока не оказывает давления на американскую экономику, но его продолжающийся рост в ближайшие десятилетия может поставить под угрозу национальную безопасность и такие значительные статьи расходов, как соцобеспечение и медпомощь, пишет ABC News. При этом очередные столкновения в Конгрессе по поводу лимита госдолга могут стать финансовым риском, если инвесторы не будут уверены в готовности США погашать задолженность.

Крупные иностранные покупатели американских гособлигаций, такие как Китай, Япония, Южная Корея и европейские страны, уже сократили свои вложения в них. По данным Фонда Петерсона, вложения иностранцев в госбонды США достигли пика в 49% в 2011 году, а к концу 2022 года сократились до 30%.

"Если смотреть в будущее, долг будет продолжать стремительно расти, поскольку Минфин планирует занять еще почти $1 трлн к концу марта, - сказал главный исполнительный директор фонда Майкл Петерсон. - Увеличение долга триллион за триллионом год за годом должно стать стоп-сигналом для любого политика, который заботится о будущем нашей страны".

США
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