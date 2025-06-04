Маск призвал полностью переделать предложенный Трампом проект бюджета США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Предприниматель Илон Маск, недавно покинувший администрацию США, призвал американские власти разработать новый проект бюджета, так как нынешний вариант существенно повысит госдолг.

"Нужно подготовить новый проект бюджета. Он не должен предусматривать масштабного роста госдолга", - написал он в соцсети X.

В другом посте Маск выразил мнение, что "США стремительного движутся к долговому рабству".

3 июня Маск уже критиковал американские власти за недостаточное, по его мнению, стремление сокращать расходы бюджета.

"Я больше не могу это терпеть. Этот законопроект в Конгрессе, предусматривающий огромные, возмутительные расходы, вызывает отвращение", - написал он.

Маск в конце мая объявил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

Предприниматель и раньше критиковал планы администрации Дональда Трампа, касающиеся бюджета страны. В недавнем интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США в мае одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США.