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Маск призвал полностью переделать предложенный Трампом проект бюджета США

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Предприниматель Илон Маск, недавно покинувший администрацию США, призвал американские власти разработать новый проект бюджета, так как нынешний вариант существенно повысит госдолг.

В миреМаск заявил, что остается другом и советником Трампа, а DOGE сэкономит США "триллион долларов"Читать подробнее

"Нужно подготовить новый проект бюджета. Он не должен предусматривать масштабного роста госдолга", - написал он в соцсети X.

В другом посте Маск выразил мнение, что "США стремительного движутся к долговому рабству".

3 июня Маск уже критиковал американские власти за недостаточное, по его мнению, стремление сокращать расходы бюджета.

"Я больше не могу это терпеть. Этот законопроект в Конгрессе, предусматривающий огромные, возмутительные расходы, вызывает отвращение", - написал он.

Маск в конце мая объявил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

Предприниматель и раньше критиковал планы администрации Дональда Трампа, касающиеся бюджета страны. В недавнем интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США в мае одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США.

Илон Маск Конгресс США DOGE Дональд Трамп
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