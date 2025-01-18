Поиск

Минфин США предупредил Конгресс о чрезвычайных мерах во избежание дефолта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен в письме лидерам Конгресса предупредила, что на следующей неделе министерство для того, чтобы избежать дефолта, будет вынуждено перейти к принятию чрезвычайных мер в связи с достижением 21 января потолка госдолга, сообщил телеканал СNN.

Страна достигнет лимита госдолга в размере $36 трлн во вторник, и "Минфин начнет принимать чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта и позволить правительству оплачивать свои счета", заявила Йеллен в письме лидерам Конгресса.

По данным телеканала, Йеллен отметила, что чрезвычайные меры продлятся до 14 марта, до окончания временного финансирования в соответствии с законом, подписанным президентом США Джо Байденом.

Телеканал пишет, что, хотя республиканцы и контролируют обе палаты Конгресса, у них сохраняются разногласия по проблеме потолка госдолга.

Они должны принять законопроекты по безопасности границ, энергетике и налоговым льготам, государственном финансировании на 2025 финансовый год, который начался 1 октября прошлого года. Законопроект об увеличении или приостановлении действия потолка государственного долга может быть включен в один из этих пакетов. Лидеры Республиканской партии в палате представителей в декабре выдвинули идею повысить лимит долга на $1,5 трлн.

Джо Байден Минфин США Республиканская партия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Главы Пентагона и Госдепа попрощались с сотрудниками перед приходом новой администрации США

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

РФ и Иран договорились не помогать агрессорам в их действиях против одной из стран

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы
Обострение палестино-израильского конфликта

Кабинет по вопросам безопасности Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС

Кабинет по вопросам безопасности Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС

В ЕС надеются добиться продления экономических санкций против РФ консенсусом

Два человека пострадали при пожаре на НПЗ Bayernoil в Баварии

Два человека пострадали при пожаре на НПЗ Bayernoil в Баварии
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5712 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе255 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2118 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });