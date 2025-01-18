Минфин США предупредил Конгресс о чрезвычайных мерах во избежание дефолта

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен в письме лидерам Конгресса предупредила, что на следующей неделе министерство для того, чтобы избежать дефолта, будет вынуждено перейти к принятию чрезвычайных мер в связи с достижением 21 января потолка госдолга, сообщил телеканал СNN.

Страна достигнет лимита госдолга в размере $36 трлн во вторник, и "Минфин начнет принимать чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта и позволить правительству оплачивать свои счета", заявила Йеллен в письме лидерам Конгресса.

По данным телеканала, Йеллен отметила, что чрезвычайные меры продлятся до 14 марта, до окончания временного финансирования в соответствии с законом, подписанным президентом США Джо Байденом.

Телеканал пишет, что, хотя республиканцы и контролируют обе палаты Конгресса, у них сохраняются разногласия по проблеме потолка госдолга.

Они должны принять законопроекты по безопасности границ, энергетике и налоговым льготам, государственном финансировании на 2025 финансовый год, который начался 1 октября прошлого года. Законопроект об увеличении или приостановлении действия потолка государственного долга может быть включен в один из этих пакетов. Лидеры Республиканской партии в палате представителей в декабре выдвинули идею повысить лимит долга на $1,5 трлн.