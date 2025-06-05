Оценка инфляции в Великобритании в апреле была завышена из-за ошибок в расчетах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании заявило об ошибке в расчете апрельских данных о динамике потребительских цен, из-за которой показатель инфляции был завышен на 0,1 процентного пункта.

Таким образом, потребительские цены в стране в апреле увеличились на 3,4% в годовом выражении, а не на 3,5%, как было объявлено 21 мая.

Предыдущая оценка была неверной из-за некорректных данных по акцизам на транспортные средства, предоставленных Министерством транспорта, объяснило ONS.

Скорректированные данные по-прежнему говорят о резком ускорении инфляции в Великобритании в апреле по сравнению с мартовскими 2,6%. Однако правильная оценка могла бы вызвать менее бурную реакцию финансовых рынков, поскольку она была бы ближе к ожиданиям рынка (3,3% по данным Trading Economics).

Данные о существенно более значительном, чем ожидалось, ускорении инфляции, опубликованные в мае, спровоцировали пересмотр прогнозов трейдеров в отношении дальнейших темпов снижения ставки Банком Англии.

ONS не будет официально менять апрельскую оценку инфляции, но будет использовать верные данные в мае, отмечается в сообщении.