ONS понизило оценку госзаимствований Британии после выявления ошибки в налоговых данных

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Национальное статистическое управление Великобритании (ONS) пересмотрело с понижением на 2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) данные о государственных заимствованиях с начала текущего финансового года в связи с выявлением ошибок в налоговой информации, использовавшейся при их подготовке.

Налоговая служба Великобритании уведомила ONS о неточностях в данных по поступлениям НДС, на которые ведомство опиралось в статистике, сообщило ONS.

С учетом корректировки данных, сумма заимствований за период с апреля по август была пересмотрена до 81,8 млрд фунтов с 83,8 млрд фунтов. Сумма заимствований за предыдущий фингод также была пересмотрена с понижением.

"Исправление ошибки означает сокращение чистых заимствований госсектора на 200-500 млн фунтов в месяц в период, которого это касается, - говорится в сообщении ONS. - В результате общая сумма заимствований за фингод, завершившийся в марте, пересмотрена с понижением на 1 млрд фунтов, за текущий фингод - на 2 млрд фунтов".

Выявление ошибок в расчете еще одного важного статистического показателя усиливает давление на ONS, пишет газета Financial Times. Ранее ведомство допустило целый ряд ошибок, снизивших доверие к публикуемым им данным, что затрудняет принятие политиками экономических решений.

В июне ONS заявило об ошибке в расчете апрельских данных о динамике потребительских цен, из-за которой показатель инфляции был завышен на 0,1 процентного пункта. Ошибки также были зафиксированы в статистике по занятости, ценам производителей и внешней торговле.