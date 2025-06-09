Бывший предправления Юникредит банка и "Открытия" Алексеев возглавит Почта банк

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Бывший глава Юникредит банка и "Открытия" Михаил Алексеев назначен президентом - председателем правления Почта банка, говорится в сообщении ВТБ, являющегося единственным акционером кредитной организации.

Алексеев до этого возглавлял наблюдательный совет Почта банка, курируя процесс его интеграции в группу ВТБ.

При этом новым председателем набсовета назначен Александр Пахомов, который в мае этого года стал заместителем президента - председателя правления ВТБ, а до этого занимал должность президента - председателя правления Почта банка.

Как говорится в пресс-релизе, Алексеев будет отвечать за деятельность банка и интеграцию с ВТБ. "Он обладает богатым опытом интеграционных проектов: возглавляя ранее банк "Открытие", он успешно присоединил его к ВТБ", - говорится в сообщении.

Сейчас интеграция Почта банка и ВТБ - в активной фазе: уже в 79 регионах страны клиентам Почта банка доступны продукты и услуги ВТБ. Окончательное юридическое присоединение планируется на май 2026 года, когда клиенты Почта банка перейдут в ВТБ.

Алексеев много лет возглавлял Юникредит банк, затем занимал должность зампреда ЦБ РФ. В декабре 2022 года был назначен председателем правления "Открытия" и занимался интеграцией банка в группу ВТБ.

С 1 января 2025 года "Открытие" присоединилось к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и прекратило свою деятельность.

В декабре 2024 года ВТБ завершил сделку по выкупу 49,99% акций Почта банка у "Почты России" за 36 млрд рублей, консолидировав 100% акций кредитной организации.

Интеграция Почта банка в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть банка насчитывает 24 тыс. точек продаж, активная клиентская база составляет 9 млн человек.