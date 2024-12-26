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ВТБ выкупил долю "Почты России" в Почта банке за 36 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ завершил сделку по выкупу 49,99% акций Почта банка у "Почты России" за 36 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Ранее ВТБ выкупил две акции Почта банка, находившиеся у частного акционера. Эти сделки позволили группе консолидировать 100% акций кредитной организации.

"Расчеты по сделке с Почта банком прошли 23 декабря, как я и прогнозировал. Почта банк из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной дочкой группы ВТБ", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Интеграция Почта банка в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть банка насчитывает 24 тыс. точек продаж, активная клиентская база составляет 9 млн человек.

В следующем году банк начнет миграцию сети, клиентской базы и бизнеса Почта банка на единую технологическую платформу под брендом ВТБ.

"В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами", - заявил Пьянов.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В капитале Почта банка у ВТБ и "Почты России" были равные доли (по 50% минус 1 акция), еще две акции принадлежали председателю правления Почта банка Александру Пахомову.

Летом этого года стало известно, что ВТБ планирует консолидировать 100% акций Почта банка, выкупив долю "Почты России". Независимый оценщик оценил Почта банк для сделки в 72 млрд рублей, а долю "Почты России" - в 36 млрд рублей.

Дмитрий Пьянов ВТБ Почта банк Почта России
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