ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

Планово в банке исходят из того, что интеграционный марафон пока закончился

Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ не планирует приобретать еще банки, но не исключает этого в случае появления привлекательного актива, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов на онлайн-встрече с инвесторами в рамках SPO.

"Мы исходим из того, что Почта банк будет являться последним присоединяемым банком", - сообщил он.

"Мы сейчас не смотрим (банки для покупки - ИФ). Мы не ведём due diligence никакого объекта приобретения, но мы допускаем - как я говорю, любовь может нечаянно нагрянуть, и этот объект потенциального приобретения появится неожиданно", - отметил банкир.

"Планово мы никого не смотрим, планово мы исходим из того, что в мае 2026 года с присоединением Почта банка интеграционный марафон закончится. БМ-банк, так уж получилось, является не присоединяемым, поэтому если не появится неожиданная любовь, то марафонцы будут иметь возможность передохнуть", - добавил Пьянов.

ВТБ сфокусируется на органическом развитии, отметил он.

От интеграции дочерних банков группа в 2025 году рассчитывает сэкономить свыше 36 млрд рублей: от присоединения ФК "Открытие" - 28 млрд рублей, Российского национального коммерческого банка (РНКБ) - 4 млрд рублей, Почта банка - 4 млрд рублей. Целевая экономия в год от этого процесса превышает 45 млрд рублей (28 млрд рублей по "Открытию", 10 млрд рублей по РНКБ и 7 млрд рублей по Почта банку), отмечается в презентации для инвесторов.

ВТБ в январе 2025 года присоединил банк "Открытие" к другой "дочке" - БМ-банку. В июне 2025 года ВТБ присоединил к себе РНКБ, в мае 2026 года ВТБ планирует интегрировать Почта банк.

Ранее Пьянов заявил, что группа пересмотрит стратегию действий в отношении БМ-банка из-за решения лондонского суда по субординированным еврооблигациям присоединенного банка ФК "Открытие". БМ-банк (правопреемник "Открытия") проиграл этот суд.

