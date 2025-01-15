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Алексеев после присоединения "Открытия" к ВТБ будет курировать присоединение Почта банка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Бывший предправления "Открытия" Михаил Алексеев будет курировать присоединение Почта банка к ВТБ в ранге советника главы ВТБ и председателя совета директоров Почта банка, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

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"Перешел (в группу ВТБ - ИФ), да. Будет председателем совета директоров Почта банка и моим советником, будет в этом качестве курировать присоединение Почта банка", - сказал Костин.

Алексеев много лет возглавлял Юникредит банк, затем занимал должность зампреда Банка России. В декабре 2022 года был назначен председателем правления "Открытия" и занимался интеграцией банка в группу ВТБ.

С 1 января 2025 года "Открытие" присоединилось к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и прекратило свою деятельность.

В декабре 2024 года ВТБ завершил сделку по выкупу 49,99% акций Почта банка у "Почты России" за 36 млрд рублей, консолидировав 100% акций кредитной организации.

Интеграция Почта банка в группу ВТБ позволит расширить и укрепить региональное присутствие. Сеть банка насчитывает 24 тысячи точек продаж, активная клиентская база составляет 9 млн человек.

В 2025 году банк начнет миграцию сети, клиентской базы и бизнеса Почта банка на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. Присоединение Почта банка запланировано на 2026 год.

Андрей Костин ВТБ БМ-банк Михаил Алексеев Открытие Почта банк
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