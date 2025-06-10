Юрлицо "Яндекс.Такси" присоединит ООО "Яндекс Беспилотные технологии"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ООО "Яндекс.Такси" проведет реорганизацию, целью которой является присоединение юрлица ООО "Яндекс Беспилотные технологии", сообщается на Федресурсе.

Это решение принято 4 июня.

В пресс-службе "Яндекса" пояснили "Интерфаксу", что реорганизация представляет собой оптимизацию юридической структуры, "которая упрощает внутренние процессы, не влияя на операционную деятельность".

"Развитие автономного транспорта является одним из ключевых приоритетов "Яндекса": мы продолжаем тестировать технологии, расширять пилотные зоны и работать с регуляторами над их внедрением. <...> Все проекты, команда и стратегические цели сохраняются", - сообщили в компании.

"Яндекс" разрабатывает технологии автономного вождения с 2017 года. Роботакси проходят тестирование в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Сириусе (Сочи), роботы-курьеры доставляют заказы пользователям в Москве, Иннополисе и Мурино (Ленинградская область). В рамках этого направления "Яндекс" создает все программное обеспечение и большинство компонентов автомобилей и роботов.

В материалах "Яндекса" говорится, что на конец I квартала 2025 года роботакси компании проехали 33,1 млн км в автономном режиме.

Роботы-доставщики, использование которых осуществляется с конца 2020 года, осуществили 586 тыс. доставок коммерческих заказов на конец I квартала текущего года. При этом доставщиков используют 580 магазинов и ресторанных сетей.

Такси-направление развивается в рамках сегмента "райдтех" (бренд Яндекс Go), которое также включает каршеринг и аренду самокатов. Выручка сегмента "райдтех" в I квартале 2025 года выросла на 29% - до 60,8 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 34%, до 23,5 млрд рублей.