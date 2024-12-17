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"Яндекс" выделил направление рободоставки в отдельное юрлицо

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Яндекс" учредил компанию ООО "Рободоставка". По данным ЕГРЮЛ, оно зарегистрировано 16 декабря и на 99% принадлежит ООО "Технояк" (100-процентная "дочка" МКПАО "Яндекс").

"Рободоставка - один из наших ключевых приоритетов. Активный рост направления потребовал выделения операционной деятельности в отдельное юридическое лицо. Это позволит нам эффективнее масштабировать бизнес, развивать дилерскую сеть и упростить взаимодействие с партнерами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса".

Интернет-компания развивает доставку беспилотными роботами-курьерами с 2019 года. В 2021-2023 годах партнером "Яндекса" по проекту была "Почта России". Сейчас партнерами компании являются 517 магазинов и ресторанных сетей, включая X5, "Азбука вкуса", "Вкусно - и точка", Rostic's, "Бургер Кинг", "Теремок", "Шоколадница" и др. На сентябрь 2024 года роботы совершили 475 тысяч доставок.

В мае "Яндекс" сообщал "Коммерсанту" о планах начать серийное производство роботов-доставщиков. На тот момент в сборке находились 130 роботов, еще столько же были в эксплуатации.

Планы по наращиванию количества доставщиков и партнерской сети в "Яндексе" не раскрывают.

Почта России Яндекс ООО "Рободоставка"
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