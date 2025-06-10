Александр Волошин вошел в совет директоров НАУФОР

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Александр Волошин, в прошлом руководивший администрацией президента, избран в совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) на 2025-2027 годы.

Всего в новый состав вошли 33 человека, сообщила ассоциация.

Совет директоров НАУФОР избирается один раз в два года. В конце 2024 года с поста председателя ушел Олег Вьюгин, возглавлявший совет с 2010 года.

В послужном списке Волошина членство в советах директоров целого ряда крупнейших российских компаний - как с госучастием, так и частных (РАО "ЕЭС России", "Яндекс", "Норильский никель", "Уралкалий", "Первая грузовая компания", рейтинговое агентство "АКРА" и др.). Входил в состав совета при президенте по развитию финансового рынка, руководил рабочей группой по созданию в России международного финансового центра.