В совет директоров АФК "Система" номинированы Александр Шохин и Александр Волошин

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и бывший руководитель администрации президента России Александр Волошин номинированы в совет директоров ПАО АФК "Система", говорится в материалах к годовому собранию акционеров корпорации.

Помимо них, новичком в совете может стать ректор "Сколтеха" Александр Кулешов.

В списке девять кандидатов на столько же мест в совете. Остальные претенденты уже входили в совет: CEO АФК Тагир Ситдеков, старший управляющий партнер корпорации Али Узденов, экс-глава набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин, профессор-востоковед Алексей Маслов, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, а также Анна Белова, которая входит в совет с 2017 года.

Акционерам также будет предложено увеличить количественный состав совета директоров до 11 человек с 9. Как говорится в материалах к собранию, предложенный количественный состав "является в настоящее время оптимальным для общества с учетом стоящих перед ним целей и задач и позволяет сформировать сбалансированный и профессиональный совет директоров".

Если решение об увеличении числа членов совета директоров будет утверждено, он будет избран в соответствии с новым количественным составом на следующем собрании акционеров, в повестке дня которого будет такой вопрос.

До весны 2022 года совет состоял из 12 человек, однако был сокращен до 9 - после того, как его покинули сразу несколько членов.

Аудитором отчетности по РСБУ и МСФО корпорации на 2024 год предлагается назначить АО "Деловые решения и технологии".

Годовое собрание акционеров АФК "Система" пройдет 28 июня в заочной форме. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 4 июня.

Ранее сообщалось, что совет директоров АФК "Система" рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,52 рубля на одну обыкновенную акцию. Совокупный объем выплат может составить 5,02 млрд рублей.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 15,3% - у его сына и старшего управляющего партнера корпорации Феликса Евтушенкова, 2,9% - распределены между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом. Free float - 32,6%.